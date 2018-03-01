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خبر سار للعزاب..5 ديال المليون لكل واحد يتزوج امرأة عندها كثر من 30 عــام

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 11:54 خبر سار للعزاب..5 ديال المليون لكل واحد يتزوج امرأة عندها كثر من 30 عــام | دولي
خبر سار للعزاب..5 ديال المليون لكل واحد يتزوج امرأة عندها كثر من 30 عــام
محاربة منها لظاهرة العنوسة المتفشية بشكل كبير في المجتمع السعودي، أطلقت جمعية خيرية سعودية حملة تشجيعية لمحاربة ''العنوسة'' تمنح بموجبها جائزة مالية لكل رجل يتقدم للزواج من امرأة في عمر الـ30 أو

شـــوف تيفي:

محاربة منها لظاهرة العنوسة المتفشية بشكل كبير في المجتمع السعودي، أطلقت جمعية خيرية سعودية حملة تشجيعية لمحاربة ''العنوسة'' تمنح بموجبها جائزة مالية لكل رجل يتقدم للزواج من امرأة في عمر الـ30 أو يزيد عمرها عن ذلك.

وحسب ما كشفته وسائل إعلام سعودية،أشار رئيس المؤسسة أن الجمعية تكافئ الرجل السعودي بـ20 ألف ريال أي ما يعادل 5000 دولار أميركي أي50 ألف درهم مغربي لمجرد زواجه من فتاة ثلاثنية. وهذه خطة اجتماعية تهدف للتخفيف من نسبة العنوسة.

الإعلان اعتبره العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إهانة كبيرة للمرأة السعودية.

 

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