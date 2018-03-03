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الشركة المنظمة لحفل زوج الفنانة المغربية بسمة بوسيل دارت شروط غريبة لحضور حفل تامر حسني بالسعودية + صورة

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 11:52 الشركة المنظمة لحفل زوج الفنانة المغربية بسمة بوسيل دارت شروط غريبة لحضور حفل تامر حسني بالسعودية + صورة | ثقافة و فنون
الشركة المنظمة لحفل زوج الفنانة المغربية بسمة بوسيل دارت شروط غريبة لحضور حفل تامر حسني بالسعودية + صورة
تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تعود للشروط التي حددتها الشركة المنظمة لحفل الفنان المصري تامر حسني في المملكة العربية السعودية.

شوف تيفي

تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تعود للشروط التي حددتها الشركة المنظمة لحفل الفنان المصري تامر حسني في المملكة العربية السعودية.

ومن بين الشروط الغريبة التي خلقت ضجة عارمة على الصفحات الفيسبوكية، « ممنوع دخول الأطفال أقل من 12 سنة، ينفصل المدرج إلى قسم رجال وقسم نساء، ممنوع الرقص أو التمايل، ممنوع التدخين داخل موقع الحفل، يجب الالتزام بالزي المحتشم، ممنوع الأكل داخل المدرج، التذاكر المباعة لا تستبدل ولا تسترجع ».

تجدر الإشارة، إلى أن زوج الفنانة المغربية بسمة بوسيل سيحيي الحفل المذكور يوم 30 مارس الجاري بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

 

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ثقافة وفنون شوف تيفي تامر حسني السعودية شروط

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