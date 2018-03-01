 مثيـــر.. الريــاح القوية تقتلع السياج الذي وضعته الجارة الشرقية على الحدود مع المغرب ﻿
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مثيـــر.. الريــاح القوية تقتلع السياج الذي وضعته الجارة الشرقية على الحدود مع المغرب

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 11:34 مثيـــر.. الريــاح القوية تقتلع السياج الذي وضعته الجارة الشرقية على الحدود مع المغرب | دولي
مثيـــر.. الريــاح القوية تقتلع السياج الذي وضعته الجارة الشرقية على الحدود مع المغرب
أدت الرياح القويــة التي عرفها الغرب الجزائري، خلال الأيــام الأخيرة إلى اقتلاع السياج الحديدي، الذي أنشأته السلطات الجزائرية على مستوى بلدية مغنية بالقرب من منطقة بين لجراف القريبة من مدينة

''شـوف تيفي''

أدت الرياح القويــة التي عرفها الغرب الجزائري، خلال الأيــام الأخيرة إلى اقتلاع السياج الحديدي، الذي أنشأته السلطات الجزائرية على مستوى بلدية مغنية بالقرب من منطقة بين لجراف القريبة من مدينة السعيدية.

وحســب ''الأحــداث المغربيـة'' فإن الحادث أثار سخرية رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالجزائر، حيث كتب بعض النشطاء في تعليقاتهم أن الرياح ترفض إغلاق الحدود بين بلدين جارين تجمعهما قواسم مشتركة، داعين في الوقت نفسه السلطات الجزائرية إلى فتح الحدود البرية المغلقة منذ صيف 1994.

هــذا وقد سبق للسلطات الجزائـرية أن قامت بإنشاء سياج حديدي بالمنطقة المذكورة، وذلك لمنع المواطنين الجزائريين من التواصل مع إخوانهم المغاربة، خاصة أن هذه المنطقة تعد أقرب نقطة بين البلدين، وشكلت على الدوام فرصة سانحة للمغاربة والجزائريين للتواصل والتقاط الصور التذكارية.

 

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