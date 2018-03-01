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شـــاعلة.. مؤسســة ''أيــت الجـيد'' تستنكر حضور وزراء من ''البيجيدي'' في الصف الأمامي للندوة التي نظمها ''حامي الدين'' وتحذر من التأثير على القضاء

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 11:27 شـــاعلة.. مؤسســة أيــت الجـيد تستنكر حضور وزراء من البيجيدي في الصف الأمامي للندوة التي نظمها حامي الدين وتحذر من التأثير على القضاء | بوليتيك
شـــاعلة.. مؤسســة ''أيــت الجـيد'' تستنكر حضور وزراء من ''البيجيدي'' في الصف الأمامي للندوة التي نظمها ''حامي الدين'' وتحذر من التأثير على القضاء
تـابعت ''مؤسسـة أيـت الجـيد'' بكثيـر من الإمعـان، الذي لايخلو من دهشة واستغراب للندوة الصحفية التي نظمها ''عبد العالي حامي الدين'' صباح يوم أمس الجمعة بمدينة الـرباط وذلك بمناسبة استدعائه من طرف قاضي

''شـوف تيفي''

تـابعت ''مؤسسـة أيـت الجـيد'' بكثيـر من الإمعـان، الذي لايخلو من دهشة واستغراب للندوة الصحفية التي نظمها ''عبد العالي حامي الدين'' صباح يوم أمس الجمعة بمدينة الـرباط وذلك بمناسبة استدعائه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس في إطــار التحقيق في جريمة القتل العمد مع سبق الإصـرار والترصد .

وحسـب ''بــلاغ'' لمؤسسة أيت الجيد بنعيسى بشأن ندوة حامي الدين توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فما أثـار حفيظــة مؤسسة آيت الجيد واستفـز مشاعر عائلـة و رفاق الشهيد هو حضـور وزراء من حزب العـدالة والتنمية في الصف الأمامي للـندوة ومن ضمنهم وزيـر الدولة المكلف بحقـوق الإنسان وهو ما اعتبرتـه تأثـيرا مباشـرا على مجريات التحقيق في هذه القضية وكذلك تأثيرا على القضاء .

وأوضــح ''البلاغ'' أن حضـور الوزيـر المكلف بحقوق الإنسان ضمن حكومة المملكة المغربـية في هذه الندوة هو مؤشر سلبي على مدى وفاء المـغرب بالتـزاماته الدولية في مجال توطيد ثقـافة حقوق الإنسان على اعتبار أن ''تزكيـة'' و''دعـم'' عبد العالي حامي الدين في هذا الملف يعد تشجيعا وإقرارا بمبدإ الإفلات من العقاب الذي هو أحد أهم مرتكزات مبادئ حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

وأكــدت مؤسسة آيت الجيد حسب بلاغها ''إن تشبـث عبد العالي حامي الدين بمبدأ ''سبـقيــة البــث '' للتنصل من التحقيق الذي فتحه قاضي التحقيق في هذا الملف ، هو دفع مردود عليه ومشوب بقصر المعـرفة القانونية والحقوقية ، كيف ذلك ؟ لقد استدل عبد العالي حامي الدين بالفصـل 369 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ، وبالفقـرة السابعـة من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ، فبالرغم من أن القانون المغربـي في المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية يحصر سبقـية البث في البراءة والإعفاء فإنه بمفهوم المخالفة فإن الشخص الذي يدينـه القضاء من أجل فعل إجرامي ، يمكن إعادة متابعته إذا ما ظهرت معطيات جديـدة، أو برزت وقائع مستجدة تقتضـي إعادة محاكمته من جديد وفق الوقائع الحقيقية المكتشفة والثابتة وفق التكيـيف السليـم للوقائـع التي غيرت طبيعة الفعل''.

وزاد ''البــلاغ'' أن حامي الدين لم يحاكم وفق التهمة والوقائع التي تهم واقعة الإغتيال سواء من حيث الزمن أو المكان أو الأشخاص ، مردفا ''وبما أننـا مؤسسة حقوقية وتعتمد على مبادئ حقوق الانسان فإن (...) عبد العالي حامي الدين لم يحاكم سنة 1993 عن فعل القتل العمد حسـب الوقائع التي تؤطر فعـل القتل زمنا ومكانا وأشخاصا بل حوكم على وقائع أخرى لا علاقـة لها بواقعة القتل والاغتيال'' .

واسترســل: ''إن مسألة الاقتصـاص القانوني والقضـائي لدم بنعيـسى أيت الجيـد هي مسألة مصيرية لنا في المؤسسة ولأفراد أسرته ولكافة أفراد الشعب المغربي على اعتبار أن هذا النضال هو نضال حقوقي يعود بالنفع أساسا على كافة الشعب المغربي ''.

واختتـــم ''البــلاغ'' ''إن جميع الخيـارات القانونية ستبقى مطروحة لتجنيب عبد العالي حامي الدين الإفلات من المحاكمة والعقوبة التي تتناسب والأفعـال (....) التي تورط فيها وهي المحاكمة التي سنحرص على أن تكون عادلة ومنصفة للجمـيع : أقـرباء الضحية أولا ثم المتهم ثانيا'' .

 

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