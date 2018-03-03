فضيــحة من العيار الثقيل.. الــراقي المعروف ''مصعــب'' في سجن عكـاشة.. والقضية فيها الاستغلال والاغتصاب والنصب والابتزاز ﻿

علمت شوف تيفي من مصــادرها أنه تم اعتقال راقــي مغربي شهـــير في ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء وتم تقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صبيحة يوم الجمعة 2 مارس 2018 .

''شوف تيفي''

علمت شوف تيفي من مصــادرها أنه تم اعتقال راقــي مغربي شهـــير في ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء وتم تقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صبيحة يوم الجمعة 2 مارس 2018 .

وأكــدت مصادرنا أنه تمت مداهمة مركز الراقي المذكور من طرف رجال الشرطة بعدما تقدمت إحدى المشتكيات إلى المصالح الأمنية بشكاية تتهمه من خلالها بالنصب واستغلالها أثناء ترقيتها وممارسة الجنس عليها واغتصابها بقلب المركز حين دخلت في غيبوبـــة وهو الشيء الذي أكدته في مرفقات شكايتها بشهادة طبية .

هـــذا وقــررت النيابة العامة متابعة الراقي ''مصعب التـوزي '' في حالة اعتقــال بعدما تبين لها تورط هذا الأخير فيما نسب إليه .