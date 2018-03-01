الرجاء يراسل جنوى الإيطالي بسبب جواد الياميق ﻿

بادر مسؤولو الرجاء الرياضي، إلى مراسلة نظرائهم بفريق جنوى الإيطالي بسبب الدفعة الأولى من صفقة انتقال جواد الياميق لاعب الرجاء الرياضي، السابق إلى الفريق الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية

''شوف سبور''

بادر مسؤولو الرجاء الرياضي، إلى مراسلة نظرائهم بفريق جنوى الإيطالي بسبب الدفعة الأولى من صفقة انتقال جواد الياميق لاعب الرجاء الرياضي، السابق إلى الفريق الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بما مجموعه 850 مليون سنتيم.

وقالت مصادر موثوق بها ، لصحيفة ''المساء''، إن مسؤولي الرجاء اضطروا لمراسلة فريق جنوى بسبب الدفعة الأولي من صفقة انتقال الياميق للفريق الإيطالي، بعدما تأخر مسؤولوه في الوفاء بالتزاماتهم وأداء مبلغ 300 مليون سنتيم، قبل متم منتصف فبراير الماضي، بناء على العقد الطبي وقعه الطرفان والذي يلزم الفريق الإيطالي أيضا بأداء منحة الشطر الثاني في مارس الجاري ومنحة الشطر الثالث في يونيو المقبل.

وتابعت المصادر المقربة من حسبان رئيس الفريق الأخضر، استياءه من تصرف مسؤولي الفريق الإيطالي وعدم التزامهم بأداء منحة الشطر الأول ، التي كان يعول عليها حسبان لأداء جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأخضر و الطاقم التقني، خصوصا أن الرجاء ينافس على لقب البطولة الاحترافية.