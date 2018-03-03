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اللقطات الساخنة لفيديوهات أكتوبر 2016 مع بوعشرين تُكذب أمال هواري

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 10:54 اللقطات الساخنة لفيديوهات أكتوبر 2016 مع بوعشرين تُكذب أمال هواري | بوليتيك
اللقطات الساخنة لفيديوهات أكتوبر 2016 مع بوعشرين تُكذب أمال هواري
كتبت الصحافية أمال هواري يوم أمس الجمعة تدوينة على حائطها الفايسبوكي، تقول فيها: ''ما اغتبصني.. ما حاول يغتصبني.. ما كانت عندي معاه علاقة جنسية.. ما كانت عندي معاه علاقة غرامية.. ما دفعت شكاية..معرفت

شــــوف تيفي:

كتبت الصحافية أمال هواري يوم أمس الجمعة تدوينة على حائطها الفايسبوكي، تقول فيها: ''ما اغتبصني.. ما حاول يغتصبني.. ما كانت عندي معاه علاقة جنسية.. ما كانت عندي معاه علاقة غرامية.. ما دفعت شكاية..معرفت هادشي مين نزل عليا''..

وهو ما اعتبره المشككون من الفايسبوكيين المتسرعين إلى اعتباره الدليل الأكبر الذي من خلاله سينهار كل شيء.

وحسب مصدر ''شوف تيفي''، فإن الصحافية آمال هواري ليست ضمن المشتكيات، اللواتي رفعن شكاية ضد الصحافي توفيق بوعشرين وفي هذا صدقت في جزء مما كتبت.. لكن الذي أخفته الصحافية المقربة من حزب العدالة والتنمية، وجاءت بموجبه تدوينتها مثل الوقوف عند ''ويل للمصلين''. هو لماذا استمعت إليها الضابطة القضائية في ملف توفيق بوعشرين؟ و لماذا استدعتها المحكمة

المعطيات المتوفرة لدى شوف تيفي تؤكد أن هناك (2 ديال الفيديوهات مدتهما حوالي 30 دقيقة ) تخص أمال هواري يضمان لقطات ساخنة تكذب ما جاء في تدوينتها الغامضة على الفايسبوك..و هي أساس استدعائها من طرف المحكمة و الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية التي أفادتها بشكل مفصل حسب المعطيات ظروف و حيثيات كل لقطة من اللقطات الساخنة .. و غدا سيكشف القضاء ما حاولت إخفاءه في تدوينته الملغومة.

 

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب هواري بيجيدي توفيق بوعشرين

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