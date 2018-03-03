عــاجل و بالصورة هذه هي الفتاة الجميلة التوأم اللي ماتت بعدما طاح عليها سقف منزل بحي الشرفة فكازا ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة الضحية التي لفظت أنفاسها في انهيار سقف منزل سكني بحي الشرفاء بمدينة الدارالبيضاء في الساعات الأولى من صباح يومه السبت.

شـــوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة الضحية التي لفظت أنفاسها في انهيار سقف منزل سكني بحي الشرفاء بمدينة الدارالبيضاء في الساعات الأولى من صباح يومه السبت.

وتدعى المرحومة ''خولة'' و تبلغ من العمر 17 سنة وهي الأخت التوأم للمصابة الثانية في هذه الكارثة ''خلود'' التي انهار عليها سقف منزلها .

هذا و اهتز حي الشرفاء بمنطقة الفداء مرس السلطان، في الساعات الأولى من يومه السبت على وقع فاجعة، تتمثل في انهيار سقف منزل سكني، ما تسبب في إصابة فتاتين توأم .

وأكد مصدرنا بأن مكان الحادث عرف حالة استنفار بسبب حضور رجال الأمن التابعين للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطات وعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية.