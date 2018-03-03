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عــاجل و بالصورة هذه هي الفتاة الجميلة التوأم اللي ماتت بعدما طاح عليها سقف منزل بحي الشرفة فكازا

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 10:14 عــاجل و بالصورة هذه هي الفتاة الجميلة التوأم اللي ماتت بعدما طاح عليها سقف منزل بحي الشرفة فكازا | حوادث و حقوق
عــاجل و بالصورة هذه هي الفتاة الجميلة التوأم اللي ماتت بعدما طاح عليها سقف منزل بحي الشرفة فكازا
توصلت ''شوف تيفي'' بصورة الضحية التي لفظت أنفاسها في انهيار سقف منزل سكني بحي الشرفاء بمدينة الدارالبيضاء في الساعات الأولى من صباح يومه السبت.

شـــوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة الضحية التي لفظت أنفاسها في انهيار سقف منزل سكني بحي الشرفاء بمدينة الدارالبيضاء في الساعات الأولى من صباح يومه السبت.

وتدعى المرحومة ''خولة'' و تبلغ من العمر 17 سنة وهي الأخت التوأم للمصابة الثانية في هذه الكارثة ''خلود'' التي انهار عليها سقف منزلها .

هذا و اهتز حي الشرفاء بمنطقة الفداء مرس السلطان، في الساعات الأولى من يومه السبت على وقع فاجعة، تتمثل في انهيار سقف منزل سكني، ما تسبب في إصابة فتاتين توأم .

وأكد مصدرنا بأن مكان الحادث عرف حالة استنفار بسبب حضور رجال الأمن التابعين للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطات وعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي الشرفاء فاجعة

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