هــا الجديد.. وداعــــا للسيــارات المسروقــة بالـــمغرب ﻿

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اعتماد نظام معلوماتي يمكن الأشخاص الراغبين في اقتناء مركبات مستعلمة ومسجلة بالسلسلة العادية بالمغرب، من الاطلاع المسبق على ما إذا كانت هذه المركبات

''شـوف تيفي''

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اعتماد نظام معلوماتي يمكن الأشخاص الراغبين في اقتناء مركبات مستعلمة ومسجلة بالسلسلة العادية بالمغرب، من الاطلاع المسبق على ما إذا كانت هذه المركبات موضوع تعرض على انتقال ملكيتها أم لا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاطلاع على هذه المعطيات يمكن من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وأبرزت أن من شأن هذه الخدمة تفادي المشاكل المترتبة عن اقتناء مركبات موضوع تعرض على انتقال ملكيتها.

وأكد المصدر ذاته، أن النظام المعلوماتي المخصص لهذه العملية لا يسمح بالولوج أو الاطلاع على المعلومات الشخصية لمالكي المركبات والخصائص التقنية المتعلقة بها، كما لا يشير إلى السلطات أو المصالح المختصة المخول لها قانونا تسجيل هذه التعرضات لدى مراكز تسجيل السيارات التابعة للوزارة.