عــاجل..وفاة لاعب كرة قدم مصري في حادثة سير خطيرة ﻿

لقي نجم نادي المصري البورسعيدي السابق محمد سلامة الشهير بـ''اينو'' مصرعه إثر حادث سير في الساعات الأولى من يومه السبت أثناء عودته من بور سعيد، بحسب ما ذكر النادي المصري في بيان.

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لقي نجم نادي المصري البورسعيدي السابق محمد سلامة الشهير بـ''اينو'' مصرعه إثر حادث سير في الساعات الأولى من يومه السبت أثناء عودته من بور سعيد، بحسب ما ذكر النادي المصري في بيان.

وفارق اينو (59 عاما) الحياة ''إثر حادث انقلاب سيارته علي طريق بورسعيد القاهرة الصحراوي أثناء عودته من بورسعيد بعد تقديم واجب العزاء في الرمز التاريخي للنادي المصري الراحل كابتن مصطفي الشناوي''، بحسب ما كتب النادي.

وكان اللاعب الدولي السابق من ابرز نجوم النادي المصري في عصره الذهبي في ثمانينيات القرن الماضي. ولعب لنادي حلوان قبل أن ينتقل للمصري واعتزل كرة القدم عام 1990.