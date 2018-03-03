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عاجل وبالصور..فاجعة تهز حي الشرفاء بالبيضاء: وفاة خولة بعد إنهيار سقف منزلهم وإصابة شقيقتها التوأم خلود بجروح خطيرة.

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 06:55 عاجل وبالصور..فاجعة تهز حي الشرفاء بالبيضاء: وفاة خولة بعد إنهيار سقف منزلهم وإصابة شقيقتها التوأم خلود بجروح خطيرة. | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..فاجعة تهز حي الشرفاء بالبيضاء: وفاة خولة بعد إنهيار سقف منزلهم وإصابة شقيقتها التوأم خلود بجروح خطيرة.
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي الشرفاء بمنطقة الفداء مرس السلطان، اهتز قبل قليل من يومه السبت على وقع فاجعة، تتمثل في انهيار سقف منزل سكني، ما تسبب في إصابة فتاتين توأم تبلغان من العمر 17 سنة،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي الشرفاء بمنطقة الفداء مرس السلطان، اهتز قبل قليل من يومه السبت على وقع فاجعة، تتمثل في انهيار سقف منزل سكني، ما تسبب في إصابة فتاتين توأم تبلغان من العمر 17 سنة، لفظت إحداهما أنفاسها الأخيرة بالمستشفى.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الفاجعة أن سقف الطابق الثاني سقط على غرفة بالطابق الأول بسبب التساقطات المطرية، مما خلف إصابة خلود بحروح على مستوى الرأس وإصابة شقيقتها خولة باختناق، مشيرا إلى أن أبناء الحي تمكنوا من انتشالهما من تحت الأنقاض، حيث تم نقلهما إلى مستشفى البوافي لتلقي الاسعافات الضرورية إلا أن '' خولة'' التي أصيبت باختناق لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأكد المصدر ذاته بأن مكان الحادث عرف حالة استنفار بسبب حضور رجال الأمن التابعين للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطات وعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، مشيرا إلى أن مسؤولين مهمين من المنتظر أن يحلوا بعين المكان.

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المغرب شوف تيفي حي الشرفاء فاجعة

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