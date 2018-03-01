فيديو.. 10 لاعبين غيروا أنديتهم للمشاركة في كأس العالم 2018 ﻿

نشرت قناة ''سبانوكس'' الفرنسية لائحة تضم 10 لاعبين قرروا تغيير الأندية التي يلعبون لصالحها، والانتقال لأندية أخرى من أجل ضمان مشاركتهم في منافسات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمها بروسيا.

'' شوف سبور''

نشرت قناة ''سبانوكس'' الفرنسية لائحة تضم 10 لاعبين قرروا تغيير الأندية التي يلعبون لصالحها، والانتقال لأندية أخرى من أجل ضمان مشاركتهم في منافسات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمها بروسيا.

وعرضت القناة، فيديو ، يحمل اسم المهاجم البلجيكي، ميتشي باتشوايي، الذي قرر الرحيل عن صفوف تشيلسي؛ نظرا لندرة مشاركته ضمن تشكيلة كونتي. وقد التحق باتشوايي بنادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال الميركاتو الشتوي.

كما أوردت القناة اسم اللاعب البرازيلي، لوكاس مورا، الذي التحق بنادي توتنهام، بعد أن فقد مكانه ضمن تشكيلة باريس سان جيرمان الفرنسي، على اعتباره لاعبا أساسيا، خصوصا مع قدوم نيمار إلى عاصمة الأنوار.