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مثير وغير مسبوق..مأكولات من الذهب في مأدبة الأوسكار وأخرى غريبة

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 04:48 مثير وغير مسبوق..مأكولات من الذهب في مأدبة الأوسكار وأخرى غريبة | دولي
مثير وغير مسبوق..مأكولات من الذهب في مأدبة الأوسكار وأخرى غريبة
مأكولات من ذهب عيار 24 قيراط تلك واحدة من المأكولات العجيبة التي ستحفل بها مائدة احتفال الأوسكار في لوس أنجلوس، حيث سيتناول نجوم هوليوود أطباق الطاهي الشهير فولفغانغ باك بعد انتهاء حفل توزيع جوائز

شوف تيفي

مأكولات من ذهب عيار 24 قيراط تلك واحدة من المأكولات العجيبة التي ستحفل بها مائدة احتفال الأوسكار في لوس أنجلوس، حيث سيتناول نجوم هوليوود أطباق الطاهي الشهير فولفغانغ باك بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وستكون المأدبة مشكلة بأشكال متنوعة من الطعام الشهي يستخدم فيها باك نحو 136 كيلوجراما من لحم ''ميازاكي واجيو'' الياباني و1500 بيضة لطيور السمان وحوالي 1400 زجاجة شمبانيا.

وحسب ما أفادت به وكالة الانباء الألمانية أن الطاهي الشهير الذي يعد مأدبته الرابعة والعشرين لحفل جوائز الأوسكار، كشف عن قائمة الطعام المميزة أمس الخميس والتي يستعين فيها بنحو 13.6 كيلوجرام من مسحوق الذهب القابل للأكل للاحتفاء بحوالي 1500 ضيف من كبار النجوم والفائزين بالأوسكار.

وتزيد الأطباق التي ستقدم للضيوف على 50 طبقا وتشمل أيضا مقبلات من حبات البازلاء الصغيرة ورافيولي الجزر مع الكمأة السوداء وقسم مخصص لطعام البحر النيء لتقديم بارفيه الكافيار المزين بذهب من عيار 24 قيراطا بالإضافة لحلوى الماكرون بنكهات مستوحاة من مزيج المشروبات الكحولية.

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أوسكار مأكولات غريبة ذهب

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