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مثيــــــــر.. العلـماء يكتشفون العودة إلى الحياة بعد الموت.. هل يتحقق الحلم؟

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 03:32 مثيــــــــر.. العلـماء يكتشفون العودة إلى الحياة بعد الموت.. هل يتحقق الحلم؟ | مجتمع
مثيــــــــر.. العلـماء يكتشفون العودة إلى الحياة بعد الموت.. هل يتحقق الحلم؟
في ســابقة من نوعها يعتقد العلماء أنهم اقتربوا من كشف أحد الأسرار العظيمة التي حيرت البشرية لمئات السنين.

''شوف تيفي''

في ســابقة من نوعها يعتقد العلماء أنهم اقتربوا من كشف أحد الأسرار العظيمة التي حيرت البشرية لمئات السنين.

وفي هذا الصدد فمن خــلال بناء صورة معقدة لما يحدث داخل الدماغ البشري عند الموت، كشف العلماء أنه حتى بعد الموت، يستمر الدماغ البشري في العمل لمدة 5 دقائق، وهذا يعني أن هناك احتمالا بإمكانية عودة الميت إلى الحياة.

ويبقى السؤال المحير،حسب ما نشرته وسائل إعلام عالمية، هو هل تستمر جيناتنا بالعمل رغم الوفاة؟ وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف بعد فحصهم 9 مرضى ''لم يستجيبوا لأوامر الإنعاش''، حيث قام فريق من أطباء الأعصاب بمراقبة الإشارات الكهربائية في أدمغة المرضى أثناء وفاتهم.

وتبدأ الخلايا في الموت عندما يتوقف تدفق الدم إليها، وفي أعقاب ذلك، تعتمد تلك الخلايا على إمدادات الطاقة الاحتياطية، وهذا هو السبب في اعتقاد العلماء بأن الدماغ يمكنه العمل لفترة طويلة نسبية بعد توقف القلب عن النبض، حسب ما أوردته صحيفة ''روسيا اليوم''.

ولكن هذه العملية تؤدي إلى انهيار الحواجز بين الأيونات في الدماغ، والمعروفة باسم ''انتشار الاستقطاب'' أو ''انتشار الاكتئاب''، حيث تبث هذه العملية فترة من الطاقة العالية في الخلايا العصبية، ثم يليها صمت مفاجئ ودائم، هذا الصمت يمثل العد التنازلي النهائي حتى الموت، وهو ما وجد العلماء أن بإمكانهم عكسه.

هـــذا ويأمل العلماء في أن تساعدهم الدراسة الحديثة في زرع أقطاب كهربائية داخل أدمغة المرضى من أجل الكشف عن آليات وتوقيت ما يجري بدقة أثناء عملية الموت.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الموت الحياة العلماء

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