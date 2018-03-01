غياب اللاعب المغربي رومان سايس بسبب الإصابة يسقط فريقه ضحية في البطولة الإنجليزية ويتوعد الفرق بعد العودة ﻿

عاد رومان سايس الدولي المغربي إلى التشكيلة في المباراة الأخيرة ضد فولهام، بعد غياب دام شهرا ونصف، حيث فسّر معاناة فريقه في الجولات الماضية بصعوبة الطقس (الثلوج) وعدم الحصول على القليل من الحظ.

شوف تيفي

عاد رومان سايس الدولي المغربي إلى التشكيلة في المباراة الأخيرة ضد فولهام، بعد غياب دام شهرا ونصف، حيث فسّر معاناة فريقه في الجولات الماضية بصعوبة الطقس (الثلوج) وعدم الحصول على القليل من الحظ.

وسيواصل المغربي حضوره كأساسي في تشكيلة ''الذئاب'' عند مواجهة ريدينغ غدا السبت، ويتصدر فريقه ترتيب الدرجة الأولى الإنجليزية، ويبدو قريبا جدا من ضمان الصعود إلى الدوري الممتاز.

وصرح سايس للموقع الرسمي لناديه ''سنلعب ثلاث مباريات مهمة خلال أسبوع، هذا هو الأسبوع الأهم بالنسبة لنا وعلينا النهوض سريعاً. يمكننا فعل أشياء كثيرة''.

وأضاف ''علينا التحسن من مباراة إلى مباراة للصعود إلى الدوري الممتاز، صحيح أن اللاعبين الشباب غير موفقين في مثل هذه الأجواء (الثلوج)، لكن علينا أن نكون كعائلة، من المهم أيضا أن نستفيد من خبرات اللاعبين الكبار...''

ثم اختتم كلامه موضحا ''كنا ننافس على تفادي الهبوط في الموسم الماضي، والآن نحن في الصدارة منذ البداية لأننا نقوم بعمل جيد جدا، هدفنا هو تحقيق الصعود، ولهذا علينا القتال على كل مباراة حتى النهاية.''