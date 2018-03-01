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صادم وتوقعات خايبة بزاف.. حصيلة المغاربة الذين يعانون من اضطرابات نفسية وضحايا العنف مرشحة للارتفاع هذه السنة

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 01:38 صادم وتوقعات خايبة بزاف.. حصيلة المغاربة الذين يعانون من اضطرابات نفسية وضحايا العنف مرشحة للارتفاع هذه السنة | مجتمع
صادم وتوقعات خايبة بزاف.. حصيلة المغاربة الذين يعانون من اضطرابات نفسية وضحايا العنف مرشحة للارتفاع هذه السنة
كشف التقرير الصادر عن وزارة الصحة، أن عدد المرضى المتكفل بھم الذین یعانون من اضطرابات نفسیة سیصل خلال العام الجاري إلى 120 ألفا و180 شخصا، أي بزیادة عشرة آلاف حالة مقارنة مع سنة 2017، وسیرتفع ھذا العدد

شوف تيفي

كشف التقرير الصادر عن وزارة الصحة، أن عدد المرضى المتكفل بھم الذین یعانون من اضطرابات نفسیة سیصل خلال العام الجاري إلى 120 ألفا و180 شخصا، أي بزیادة عشرة آلاف حالة مقارنة مع سنة 2017، وسیرتفع ھذا العدد إلى أكثر من 150 ألف حالة بحلول عام 2020.

وأضاف التقرير أن ارتفاع عدد النساء ضحایا العنف الجسدي والجنسي سيزيد على ما هو عليه، ومن المتوقع أن یتم التكفل في سنة 2018 بما مجموعه 20 ألفا و861 بدلا من 19 ألفا و74 المسجلة عام 2017، داخل وحدات استشفائیة متخصصة، وھي المعطیات ذاتھا التي تشیر إلى ارتفاع العدد إلى 24 ألفا و434 حالة بحلول عام 2020.

وعن تنظیم الأسرة، أفاد تقریر وزارة الصحة أن 5.18 في المئة من النساء یستعملن وسائل منع الحمل ھذا العام، وھو مؤشر سیستقر في نفس النسبة حتى عام 2020 ،فیما ستزید حالات ولادة النساء بالعملیات القیصریة لتبلغ خلال عام 2018 نسبة 12 في المئة، أي بزیادة نقطتین عن العام الماضي، وسترتفع بثلاث درجات بحلول عام 2020.

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تقرير وزارة الصحة عنف ضحايا

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