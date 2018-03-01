هام للجماهير المغربية.. هذا هو موعد طرح تذاكر مباراة الوداد في دوري أبطال إفريقيا وها فين..وهذه شروط الولوج إلى الملعب ﻿

كشفت شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات أن عملية بيع تذاكر مباراة الوداد البيضاوي ووليامس فيل الإيفواري برسم 6/1 عشر دوري أبطال إفريقيا طوطال 2018 المقرر إجراؤها الأربعاء القادم على الساعة

شوف تيفي

كشفت شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات أن عملية بيع تذاكر مباراة الوداد البيضاوي ووليامس فيل الإيفواري برسم 6/1 عشر دوري أبطال إفريقيا طوطال 2018 المقرر إجراؤها الأربعاء القادم على الساعة السابعة مساء بالمركب الرياضي محمد الخامس ستنطلق يوم الأحد 4 مارس وستستمر إلى غاية يوم المباراة، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وكشف بلاغ توصلت ''شوفي تيفي'' بنسخة منه أن نقط البيع ستكون أيام الأحد والاثنين بالمركب الرياضي محمد الخامس، وأيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء بمركب بن جلون، فيما ملعب الصخور السوداء سيحتضن بيع التذاكر أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء.

وأضاف البلاغ أنه يمنع منعا كليا على أي متفرج أن يقتني أكثر من تذكرتين مع ضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية، وأن كل تذكرة تسمح بولوج شخص واحد فقط إلى الملعب، فيما يسمح للقاصرين بدخول الملعب شريطة توفرهم على تذكرة وأن يكونوا بمرافقة راشد يتوفر هو الآخر على تذكرة أخرى، فيما تبرأت الشركة من التذاكر التي يتم اقتناءها خارج نقط البيع.