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منتجو الحشيش المغاربة يطورون أنواعا جديدة أكثر مردودية وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 23:44 منتجو الحشيش المغاربة يطورون أنواعا جديدة أكثر مردودية وهذه هي التفاصيل | مجتمع
منتجو الحشيش المغاربة يطورون أنواعا جديدة أكثر مردودية وهذه هي التفاصيل
مازال المغرب المنتج الرئيسي للقنب الهندي حسب التقرير السنوي لمنظمة مراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وأن معظم الإنتاج يهرب نحو أوروبا.

شوف تيفي

مازال المغرب المنتج الرئيسي للقنب الهندي حسب التقرير السنوي لمنظمة مراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وأن معظم الإنتاج يهرب نحو أوروبا.

وأوضح التقرير الذي نشرت مضامينه ''المساء'' في عددها الصادر نهاية الأسبوع أن أهمية القارة الإفريقية تزايدت كمنطقة عبور للكوكايين وأن بلدان شمال إفريقيا تستخدم على نحو متزايد كطريق لعبور الكوكايين الآتي من أمريكا اللاتينية والمتجه إلى أوربا.

وكشف التقرير نفسه أن الكوكايين يصل إلى إفريقيا مباشرة من أمريكا اللاتينية أو بطريقة غير مباشرة عبر منطقة الساحل وغرب إفريقيا، مؤكدا أن المغرب أبلغ عن الكميات المضبوطة من القنب الهندي في العالم، والتي وصلت إلى ما يقارب 237 طنا في عام 2016، حيث مازال تهريبه بحرا يشكل تحديا بالنسبة للسلطات المغربية.

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الكوكايين الحشيش الأمم المتحدة قارة إفريقية

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