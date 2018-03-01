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مؤلم..مصرع أربعة أشخاص وإصابة 43 آخرين في حوادث مرورية نتيجة الأمطار الغزيرة

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 23:35 مؤلم..مصرع أربعة أشخاص وإصابة 43 آخرين في حوادث مرورية نتيجة الأمطار الغزيرة | دولي
مؤلم..مصرع أربعة أشخاص وإصابة 43 آخرين في حوادث مرورية نتيجة الأمطار الغزيرة
أعلن الهلال الأحمر السعودي، عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة 43 آخرين بمنطقة عسير (جنوب)، نتيجة الأمطار الغزيرة التي عرفتها المنطقة أمس الخميس.

شوف تيفي

أعلن الهلال الأحمر السعودي، عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة 43 آخرين بمنطقة عسير (جنوب)، نتيجة الأمطار الغزيرة التي عرفتها المنطقة أمس الخميس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، في تصريح أوردته وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، إن ''غرفة العمليات تلقت 31 بلاغا عن حوادث مرورية أمس، وتحديدا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، والتي خلفت أربع وفيات و43 إصابة، ما بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة، وتعاملت معها 33 فرقة إسعافية''.

ودعا المتحدث إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وخاصة عند هطول الأمطار الغزيرة وأثناء التقلبات الجوية، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار.

وشهدت منطقة عسير وعدد من مناطق المملكة في اليومين الأخيرين أمطارا رعدية، متوسطة إلى غزيرة، ما تسبب في إغلاق بعض الطرقات الرئيسية.

 

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أمطار مملكة السعودية السلامة الطرقية

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