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ديمبيلي: لا يمكن القول لا لبرشلونة وكنت دائما على اتصال مع مسؤولي الفريق الإسباني

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 23:22 ديمبيلي: لا يمكن القول لا لبرشلونة وكنت دائما على اتصال مع مسؤولي الفريق الإسباني | سبور
ديمبيلي: لا يمكن القول لا لبرشلونة وكنت دائما على اتصال مع مسؤولي الفريق الإسباني
أكد الفرنسي عثمان ديمبيلي، أنه سبق أن رفض عرض من طرف فريق برشلونة الإسباني، عندما كان يمارس في صفوف رين الفرنسي، مضيفا بأن العرض الثاني من طرف الفريق الإسباني لم يمكن رفضه بسبب تحقيق حلمه الكروي.

''شوف سبور''

أكد الفرنسي عثمان ديمبيلي، أنه سبق أن رفض عرض من طرف فريق برشلونة الإسباني، عندما كان يمارس في صفوف رين الفرنسي، مضيفا بأن العرض الثاني من طرف الفريق الإسباني لم يمكن رفضه بسبب تحقيق حلمه الكروي.

وأضاف لاعب برشلونة الإسباني في حوارا مع مجلة 'Onze mondial' الفرنسية : ''في رين، تحدثت مع 3 أندية: ليفربول، وبرشلونة، ودورتموند. كان لي لقاء مع برشلونة، وقلت لهم: 'سيكون من المستحيل الانتقال إلى البارسا الموسم القادم (2016-2017). لكن إذا جئتم من أجلي في المرة القادمة، فإنني سأوافق'، وذلك ما حدث فعلا''.

وأوضح ديمبيلي بعد تمرده عن فريقه الألماني من أجل الرحيل الى صفوف برشلونة بالقول : ''نعم ولا. شعرت كأنني سأمر من أمام حلمي، هذه هي الحقيقة. ماذا كنتم تريدون أن أفعل؟ أن أقول لا لبرشلونة للمرة الثانية؟ هذا أمر مستحيل بالنسبة لي. أنا في فريق ألعب بجانب أفضل اللاعبين. كل سنة، يلعبون نصف نهائي أو نهائي دوري الأبطال. نعم، من الصعب حرمان شخص من تحقيق حلمه. أحب أن أشاهد كل من انتقدوني، كيف ستكون ردة فعلهم، لو تم وضعهم في مكاني''.

وكشف ديمبيلي ''كنت دائما على اتصال مع برشلونة. كنت أتوصل برسائل من النادي، وبالأخص من المدير الرياضي. ثم بعدها رحل لاعب عن برشلونة (نيمار). بعدها اتصلوا بي، وقالوا لي: 'الآن نريدك، نريدك أن تكون في برشلونة الموسم القادم'، تحدثت مع المدرب الجديد، كما أنني كنت في تواصل مع أومتيتي... كان لي لقاء مع دورتموند، وفي المرة الأولى قالوا 'لا'، لكن بعدها حدث ما حدث. برشلونة قام بكل شيء للتعاقد معي''.

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عثمان ديمبيلي برشلونة الإسباني شوف سبور

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