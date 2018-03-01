تقرير صادم ..شوفو شحال من مغربي مصاب بالإكتئاب ﻿

معطیات صادمة عن ارتفاع مثیر لنسب تفشي مجموعة من الأمراض بالمغرب، كشف عنها تقریر جدید صادر عن وزارة الصحة المغربیة، وفي مقدمتھا الأمراض التي تنتج عنھا نسب مرتفعة من الوفیات.

شوف تيفي

معطیات صادمة عن ارتفاع مثیر لنسب تفشي مجموعة من الأمراض بالمغرب، كشف عنها تقریر جدید صادر عن وزارة الصحة المغربیة، وفي مقدمتھا الأمراض التي تنتج عنھا نسب مرتفعة من الوفیات.

وأظهر التقریر أن أمراض السرطان في ارتفاع مستمر، وأن حوالي ربع عدد المغاربة الذین یتجاوز سنھم 15 عاما مصابون بالاكتئاب، و90 في المئة من أطفال المغرب یعانون من تسوس الأسنان.

وكشف التقرير أن 75 في المئة من حالات الوفیات في المغرب، نتجت عن الإصابة بأمراض القلب والأوعیة الدمویة بنسبة 34 بالمئة، وأمراض السكر بنسبة 12 في المئة، ومرض السرطان بنسبة 11 في المئة، موضحا أن الأمراض الناتجة عن تلوث البیئة بالمغرب تشكل نسبة 18 في المئة من إجمالي الأمراض التي تصیب المغاربة.