هــذا ما وقع للاعب الرجاوي عبد الإله حافيظي دقائق قبل مباراة الرجاء و اتحاد طنجة ﻿

عقب مواجهة الرجاء البيضاوي لإتحاد طنجة، أكد الدكتور بهليوي طبيب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن عبد الإله الحافيظي تعرض لإصابة على مستوى الفخذ.

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عقب مواجهة الرجاء البيضاوي لإتحاد طنجة، أكد الدكتور بهليوي طبيب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن عبد الإله الحافيظي تعرض لإصابة على مستوى الفخذ.

وأشار الطبيب الرجاوي إلى أن سبب الإصابة التي تعرض لها الحافيظي في فترة الإحماء قبل انطلاقة المباراة، هو تسديده للكرة بشكل قوي، مما جعله يشعر ببعض الآلام، الأمر الذي دفع المدرب خوان غاريدو بتنسيق مع الطاقم الطبي لإراحة اللاعب، تفاديا لتطور الإصابة، قبل أن يجري بعض الفحوصات للوقوف على مدى خطورتها.

جدير بالذكر أن اللقاء المذكور كان قد انتهى بتعادل إيجابي بهدف في كل مرمى، برسم الجولة 19 من البطولة الإحترافية، على أرضية ملعب محمد الخامس.