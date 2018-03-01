صادم.. مسخوط الوالدين احتجز والدته في المنزل وأراد اغتصابها في الحي الحسني وها أشنو وقع ﻿

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش مؤخرا ، إيداع شاب من ذوي السوابق العدلية بالسجن المحلي بالأوداية، بعد متابعته من أجل تهمة السب والشتم ومحاولة اغتصاب أحد الأصول، بمدينة شيشاوة.

شوف تيفي

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش مؤخرا ، إيداع شاب من ذوي السوابق العدلية بالسجن المحلي بالأوداية، بعد متابعته من أجل تهمة السب والشتم ومحاولة اغتصاب أحد الأصول، بمدينة شيشاوة.

وكشفت مصادر محلية أن فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية بشيشاوة قامت بإيقاف المتهم المزداد سنة 1991 بالحي الحسني بمدينة شيشاوة، في وقت قياسي بعد ارتكابه لفعل جرمي في حق والدته بمسكنها يوم الثلاثاء المنصرم، حيث دخل في مشاداة معها في الساعات الأولى من صباح ذات اليوم، مستغلا تواجد والدته بمفردها في البيت ، مما قاده بعد تأمينه لظروف جريمته إلى تعنيف والدته وحاول محاصرتها في أحد أركان البيت وباشر نزع سروالها وتمزيق ملابسها بنية الاغتصاب، لتنطلق الأم المغلوبة على أمرها في إطلاق صرخات النجدة وفر الابن ''العاق'' إلى وجهة مجهولة، فيما توجهت هي إلى مقر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بشيشاوة لوضع شكاية في الموضوع مخافة عودته إلى المنزل لتكرار فعلته الشنعاء.

و أضاف نفس المصدر، أن فرقة الشرطة القضائية تحركت نحو محيط مكان الجريمة في نفس الحي، لتتمكن بعد عمليات أمنية في زمن قياسي من إيقاف المتهم بعد كمين محكم، وتم اقتياده إلى مقر الفرقة المذكورة، حيث جرى إخضاعه لبحث معمق تحت إشراف النيابة.

وتابع المصدر ذاته، أن الظنين سبق أن قضى عقوبة حبسية محددة في 6 أشهر حبسا نافذا، من أجل تهمة العنف ضد الأصول سابقا.