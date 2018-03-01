 سابقة تاريخية.. استبعاد جميع العدائين من تصفيات 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى ﻿
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سابقة تاريخية.. استبعاد جميع العدائين من تصفيات 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 22:11 سابقة تاريخية.. استبعاد جميع العدائين من تصفيات 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى | سبور
سابقة تاريخية.. استبعاد جميع العدائين من تصفيات 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى
في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها في عالم الرياضة، تم اليوم الجمعة استبعاد جميع العدائين من تصفيات سباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعات في برمنغهام.

شوف تيفي

في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها في عالم الرياضة، تم اليوم الجمعة استبعاد جميع العدائين من تصفيات سباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعات في برمنغهام.

ومن بين العدائين الذين جرى استبعادهم أسرع رجل في العالم هذا العام، وهو برالون تابلين، حيث تأهل عداء غرينادا إلى الدور قبل النهائي بفوزه بسهولة في تصفيات مجموعته، محققا 46.37 ثانية، لكنه استبعد لخروجه من حارته مع العدائين الثلاثة الآخرين الذين أنهوا السباق وهم الجاميكي ستيفن جايل واوستريس كاربنيسكيس من لاتفيا وألونسو روسيل من الباهاما.

في المنحى نفسه، تم استبعاد عداء آخر هو القطري عبد الإله هارون بسبب بداية خاطئة في التصفيات ذاتها، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي يستبعد فيها جميع العدائين من تصفيات سباق في بطولة كبرى.

وطعن مسؤولو بعثة غرينادا في القرار وهو ما قام به أيضا نيريبرنيس عداء كوستاريكا، الذي استبعد من التصفيات لاحقا بداعي خروجه من حارته، لكن الطعنين رفضا.
وخلت التصفية الأخيرة من مثل هذه الإثارة، حيث تأهل التشيكي بافل مازلاك، المتخصص في المنافسات داخل الصالات والذي يحاول أن يكون أول عداء يفوز بلقب سباق 400 متر ثلاث مرات، بسهولة خلف الإسباني أوسكار أوسيوس.

 

‫شوف تيفي

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ألعاب القوى تأهل العدائين

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