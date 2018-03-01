عاجل....هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿

قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الجمعة، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى زوال الاثنين المقبل، وذلك بعدما تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين بملتمس التأجيل.

''شوف تيفي''

قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الجمعة، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى زوال الاثنين المقبل، وذلك بعدما تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين بملتمس التأجيل.

وأوضح موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بأن جلسة، يومه الجمعة، كانت ساخنة ومثيرة خلال الاستماع للمعتقل '' صلاح لخشم'' والذي حاول الدفاع عن نفسه خاصة خلال عرض الفيديو الذي يوثق قيامه بمنع صعود طائرة وزير الداخلية بمنطقة تلاوراق.

وأكد ذات المصدر أن المعتقل الذي اعترف بعمله في مجال زراعة القنب الهندي متابع بتهم خطيرة.



