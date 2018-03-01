خطير.. العثور على أسلحة روسية يستنفر أمن الرباط وها أشنو وقع ﻿

تسابق المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بتعاون مع ضباط من مسرح الجريمة بالمختبر العلمي والتقني للشرطة وأجهزة استخباراتية أخرى منذ أمس الخميس، الزمن لحل لغز العثور على أسلحة نارية روسية

شوف تيفي

تسابق المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بتعاون مع ضباط من مسرح الجريمة بالمختبر العلمي والتقني للشرطة وأجهزة استخباراتية أخرى منذ أمس الخميس، الزمن لحل لغز العثور على أسلحة نارية روسية الصنع، عثر عليها جباص داخل شقة وسط العاصمة حسب ما كشفته ''الصباح'' في عددها الصادر يوم غذ السبت الأحد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأسلحة عبارة عن سلاح رشاش وكاتمين للصوت وبندقية للصيد قابلة للطي و330 خرطوشة، كانت مخبأة داخل الشقة منذ مدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تتابع عن كثب مجريات الأبحاث التمهيدية، بعدما تقرر إسناد البحث لفائدتها بدل المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية.