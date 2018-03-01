غياب الحضور الجماهيري يؤثر على الرجاء في مباراته أمام اتحاد طنجة ﻿

بدا واضحا تأثير غياب الجماهير الرجاوية على مكونات الفريق الأخضر التي اكتفت بالتعادل ''هدف لمثله'' أمام اتحاد طنجة في لقاء قمة الدورة الـ19 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة

شـــوف تيفي:

بدا واضحا تأثير غياب الجماهير الرجاوية على مكونات الفريق الأخضر التي اكتفت بالتعادل ''هدف لمثله'' أمام اتحاد طنجة في لقاء قمة الدورة الـ19 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم و الذي جرى مساء اليوم الجمعة ، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء .

وكان فريق اتحاد طنجة سباقا للتسجيل بواسطة هداف الفريق المهدي النغمي، في الدقيقة 12 من ضربة جزاء، قبل أن يعدل النتيجة لفائدة فريق ''النسور الخضر'' اللاعب محسن ياجور هداف البطولة برصيد 14 هدفا في الدقيقة 57 .

عقب هذا التعادل عزز فريق مدينة البوغاز موقعه في صدارة الترتيب بمجموع 37 نقطة ، بفارق نقطتين عن مطادره المباشر الرجاء البيضاوي، الذي انفرد بالمركز الثاني بـ35 نقطة بعد أن فك الارتباط بفريق حسنية أكادير الذي سيحل يوم الأحد ضيفا على أولمبيك خريبكة .