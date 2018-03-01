هادشي لي بقا.. فنان شعبي معروف بالمغرب زعيم عصابة لسرقة السيارات ﻿

فككت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بالمحمدية واحدة من أكبر شبكات سرقة السيارات على الصعيد الوطني، باستعمال حيل ماكرة واستدراج الضحايا عبر إعلانات البيع للإيقاع بهم في الشرك، حسب ما كشفت عنه

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فككت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بالمحمدية واحدة من أكبر شبكات سرقة السيارات على الصعيد الوطني، باستعمال حيل ماكرة واستدراج الضحايا عبر إعلانات البيع للإيقاع بهم في الشرك، حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع.

وأضافت المصادر ذاتها أنه قد أحيل على الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، ستة متهمين يتزعمهم فنان معروف في مجال الغناء الشعبي والراي، كان الطعم الأول الذي جرى به اصطياد باقي أفراد العصابة، بكل من بوفكران ومكناس وميدلت وفاس.

وكشفت التحريات والأبحاث عن تحديد هوية فنان تبين أنه معروف بأداء أغاني الراي والشعبي وله فيديوها على موقع اليوتوب، حيث تمت محاصرته في استوديو بالمحمدية حين كان يسجل إحدى الأغاني، وتم اقتياده إلى مقر الفرقة الجنائية، حيث اعترف بكل المنسوب إليه وجر باقي أفراد العصابة إلى الاعتقال، بعدما نفذوا أزيد من 15 عملية سرقة.