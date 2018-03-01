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الصحفيات المشتكيات ب ''بوعشرين'' يستغربن صمت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة !!

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 20:57 الصحفيات المشتكيات ب بوعشرين يستغربن صمت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة !! | بوليتيك
الصحفيات المشتكيات ب ''بوعشرين'' يستغربن صمت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة !!
في موقف غريب وغير مفهوم، لازالت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة تلتزم الصمت في قضية الصحافيات المشتكيات و ضحايا الإعتداءات الجنسية التي تعرضن لها من طرف توفيق بوعشرين،

شـــوف تيفي:

في موقف غريب وغير مفهوم، لازالت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة تلتزم الصمت في قضية الصحافيات المشتكيات و ضحايا الإعتداءات الجنسية التي تعرضن لها من طرف توفيق بوعشرين، على الرغم من مرور أسبوع على اعتقال هذا الأخير وإحالته على غرفة الجنايات بتهم خطيرة موثقة بأشرطة فيديو وتسجيلات وفق ما هو مؤكد في بلاغ النيابة العامة.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات تفيد أن بعض الصحافيات المصرحات باعتداءات بوعشرين، يعشن حالة نفسية صعبة بفعل تزايد حملات التشهير بهن وقذفهن من طرف عدد من رواد شبكات التواصل الإجتماعي بأقبح النعوت، وهو الأمر الذي دفع بهن إلى إغلاق حسابهن الفايسبوكي في سياق تنامي حملات التشهير ضدهن وإحساسهن بغياب مواقف التضامن من لدن منظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، التي لازالت لحدود الساعة خارج التغطية.

وفي الوقت الذي تساءلت بعض الصحافيات الضحيات في هذه القضية، إن كان مفروضا عليهن السكوت بعد الاستماع إليهن ويتبرمن من قول الحقيقة ، حتى لا تلحقهن هجومات قدحية تحط من كرامتهن، تساءلت أخريات إن كان من الواجب عليهن قلب الحقائق بعد افتضاح كل شيء لكي لا يتعرضن للتشهير والسب والقذف من طرف بعض العقليات الذكورية.

أمران أحلاهما مر على ما يبدو، خصوصا أن مرارة الوضع الذي تعيشه الصحفيات المعتدى عليهن جنسيا حسب بلاغ النيابة العامة ، يزداد في سياق الحملة العجيبة التي تقودها إحدى الصحفيات التي تم الإستماع إليها في هذه القضية والتي اعترفت بعلاقتها الرضائية ، وذلك من خلال قيادتها سلسلة اتصالات مع بعض الجمعيات النسائية حتى تلتزم الصمت في قضية بوعشرين ضد المشتكيات من ذوات جنسها، وهو الموقف الصريح الذي يقابله موقف صادم من لدن جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة المفروض عليها أن تتبنى قضية الصحفيات المشتكيات وتؤازرهن نفسيا ومعنويا ما دامت التمويلات التي تحصل عليها تأتي من المال العام وهذا هو دورها الأساسي .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بوعشرين المشتكيات ضحيات جمعيات

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