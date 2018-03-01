 تأجيل افتتاح ملعب مباراة المغرب وإسبانيا بمونديال روسيا 2018 وهاعلاش ﻿
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تأجيل افتتاح ملعب مباراة المغرب وإسبانيا بمونديال روسيا 2018 وهاعلاش

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 20:44 تأجيل افتتاح ملعب مباراة المغرب وإسبانيا بمونديال روسيا 2018 وهاعلاش | سبور
تأجيل افتتاح ملعب مباراة المغرب وإسبانيا بمونديال روسيا 2018 وهاعلاش
أوصت وزارة الرياضة الروسية بتأجيل جميع المباريات التي كانت مقررة على ملاعب كأس العالم 2018 الجديدة حتى 11 أبريل المقبل، بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك للحفاظ على أرضيات الملاعب وإبقائها

شـــوف تيفي:

أوصت وزارة الرياضة الروسية بتأجيل جميع المباريات التي كانت مقررة على ملاعب كأس العالم 2018 الجديدة حتى 11 أبريل المقبل، بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك للحفاظ على أرضيات الملاعب وإبقائها في حالة جيدة.

و اضطرت سلطات مدينة كالينينجراد، التي تستضيف مباراة إسبانيا والمغرب يوم 25 يونيو، إلى تأجيل المباراة التي كان من المقرر أن يفتتح بها الملعب رسميا.

وكان من المتوقع أن تفتتح السلطات المحلية ذلك الملعب في 22 مارس بإقامة مباراة بين فريقي بالتيكا كالينينعراد الروسي وشالكه الألماني.

وبذلك، ستكون المباراة الأولى التي ستقام على هذا الملعب في 11 أبريل المقبل بين فريقي بالتيكا كالينينغراد وكريليا سوفيتوف في الدوري الروسي لكرة القدم.

ولن يؤثر ذلك القرار على الملاعب التي تم افتتاحها بالفعل مثل ملعب (لوجنيكي)، والذي سيواجه فيه المنتخب الروسي نظيره البرازيلي في 23 مارس ، أو ملعب (سان بطرسبروغ) الذي سيواجه فيه أيضا المنتخب الروسي نظيره الفرنسي بعد 4 أيام من مباراته أمام منتخب السليساو.

وتم تشييد ملعب كالينينغراد (بسعة 35 ألف مقعد) على جزيرة أوكتيابرسكي، التي كان يجب أن تستغل بشكل جيد، حيث كانت حتى وقت قريب عبارة عن مستنقع.

كما ستستضيف مدينة كونيسبيرغ، الواقعة في أقصي الغرب والتى كانت إقليما ألمانيا قديما، مباريات كرواتيا ونيجيريا، وصربيا وسويسرا، وإنجلترا وبلجيكا.

 

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شـــوف تيفي المغرب افتتاح ملعب وزارة الرياضة مونديال روسيا 2018

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