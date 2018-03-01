عــاجل..هذه حقيقة صرف المنح المخصصة للطلبة ﻿

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أنه لم يطرأ أي تغيير على موعد صرف المنح الخاصة بطلبة سلك الإجازة، الذي تم إعلانه في البلاغ الرسمي للوزارة،

شـــوف تيفي:

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أنه لم يطرأ أي تغيير على موعد صرف المنح الخاصة بطلبة سلك الإجازة، الذي تم إعلانه في البلاغ الرسمي للوزارة، والمحدد في 06 مارس 2018.

جاء ذلك في بلاغ للوزارة، على إثر تناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي لخبر يزعم أن صرف الشطر الثاني لمنح التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بطلبة سلك الإجازة قد تم تأجيله إلى غاية شهر ماي المقبل.

وشددت الوزارة، يضيف المصدر، على أنها تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القضائية ضد من كانوا وراء نشر البلاغ المفبرك المذكور.