خطير..حضيو راسكم: قاصرات كيكريسو بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العديد من المواطنين، أوقفوا قبل قليل من يومه الجمعة، قاصرتين، تورطا في عملية سرقة بزنقة الناظر بالبيضاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العديد من المواطنين، أوقفوا قبل قليل من يومه الجمعة، قاصرتين، تورطا في عملية سرقة بزنقة الناظر بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة بأن قاصرتين تبلغان من العمر حوالي 16 سنة، اعترضتا سبيل مسن وطلبتا منه هاتفه لإجراء مكالمة هاتفية، ومباشرة بعد حصولهما على الهاتف، حاولتا الفرار من عين المكان.

وأوضح المصدر ذاته بأن الضحية بدأ بالصراخ وطلب النجدة من المتواجدين من عين المكان ما مكن من إيقاف المعنيتين بالأمر واللتان تقرر إطلاق سراحهما وعدم تسليمها للمصالح الأمنية نظرا لصغر سنهما.