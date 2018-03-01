عاجل..''الحشيش'' في أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بأن المعتقل ''صلاح لخشم''، اعترف قبل قليل من يومه الجمعة، خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه باشتغاله في زراعة القنب الهندي.

''شوف تيفي''

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بأن المعتقل ''صلاح لخشم''، اعترف قبل قليل من يومه الجمعة، خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه باشتغاله في زراعة القنب الهندي.

وأوضح الموفد أن ''لخشم''، اعترف بأنه من بين أبناء المنطقة العاملين في ما أطلق عليه اسم ''العشبة''، وقال للقاضي خلال اعترافه: '' كنت كنجمع الكيف وخايف وكيدوزو الجدارمية وكنخاف نتشد''.

وأشار الموفد إلى أن ''لخشم''، أبرز خلال حديثه عن عمله في زراعة ''القنب الهندي'' بأن هناك بارونات أصبحوا من أغنى الأغنياء بسبب عملهم في زراعة ''العشبة''، مشيرا إلى أنه وعكس بعض الأشخاص لم يتستفد من زراعة القنب الهندي.