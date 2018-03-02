أقمصة خاصة للرجاء بكأس الكاف + الصور ﻿

قررت الشركة المحتضنة لفريق الرحاء البيضاوي لكرة القدم تخصيص أقمصة جديدة للفريق الأخضر للمشاركة بها في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تختلف عن تلك التي يخوض بها منافسات البطولة الوطنية

شوف سبور

قررت الشركة المحتضنة لفريق الرحاء البيضاوي لكرة القدم تخصيص أقمصة جديدة للفريق الأخضر للمشاركة بها في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تختلف عن تلك التي يخوض بها منافسات البطولة الوطنية الإحترافية.

وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها ليومه الجمعة، سيحمل قميص الفريق الأخضر في منافسات الكاف شعار النادي ''النسر'' مع تصميم جديد وذلك بمناسبة عودة الفريق للمشاركة في المنافسات القارية.

وسيبدأ الرجاء مشاركته في الكاف باستقبال فريق نواديبو الموريتاني الثلاثاء المقبل 6 مارس بملعب مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء على أن تجرى بالعاصمة الموريتانية في الـ 17 من مارس المقبل وسيدير هذه المواجهة الحكم الغيني أحمد توري.