وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تكشف حقيقة وقوع أضرار على مستوى المقطع الطرقي المزدوج الرابط بين سلا وسيدي علال البحراوي ﻿

نفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وقوع أي أضرار على مستوى الطريق الوطنية رقم 6 في المقطع المزدوج الرابط بين سلا وسيدي علال البحراوي على بعد 500 متر من مركز العرجات في اتجاه الرباط-مكناس،

''شوف تيفي''+''و م ع''

نفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وقوع أي أضرار على مستوى الطريق الوطنية رقم 6 في المقطع المزدوج الرابط بين سلا وسيدي علال البحراوي على بعد 500 متر من مركز العرجات في اتجاه الرباط-مكناس، وذلك خلال الفترة الشتوية الحالية

وأفادت الوزارة في بيان حقيقة حول مقطع فيديو تداولته بعض الصحف الإلكترونية والمواقع الاجتماعية حول أضرار لحقت بهذا المقطع الطرقي بأن هذه الأضرار حدثت السنة الماضية نتيجة الأمطار الاستثنائية التي عرفتها المنطقة خلال شهر فبراير 2017، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل وقوع أي أضرار على مستوى هذا المقطع خلال الفترة الشتوية الحالية.

وذكرت الوزارة، يضيف المصدر ذاته، بأن مصالحها قامت خلال السنة الماضية بأشغال تحسين قدرة المنشآت المائية على تصريف المياه وحماية البنية الطرقية، داعية كافة المواطنين إلى تحري الدقة في المعلومات والصور التي يتم تداولها.

وأكدت الوزارة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24ساعة/24 لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، داعية إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية وصفحة مديرية الطرق الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' والتطبيق الجديد ''طريقي'' الخاص بالهواتف الذكية، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الطرق.