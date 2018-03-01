عاجل..عرض فيديو خطير خلال جلسة ناصر الزفزافي ورفاقه يوثق لِلحظة منع المعتقل ''لخشم'' وزير الداخلية من صعود الطائرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بأن القاضي علي الطرشي وخلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، واجه قبل قليل من يومه الجمعة، المعتقل ''صلاح لخشم'' بفيديو

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بأن القاضي علي الطرشي وخلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، واجه قبل قليل من يومه الجمعة، المعتقل ''صلاح لخشم'' بفيديو يوثق لحظة منعه صعود طائرة وزير الداخلية بمنطقة تلارواق التابعة لإقليم الحسيمة.

وأوضح الموفد بأن المعتقل ''صلاح لخشم''، اختار الترافع عن نفسه، وأشار في تعليقه على الفيديو بأنه لم يكن ينوي الإساءة إلى وزير الداخلية، مبرزا بأنه كان يطالب فقط بإيجاد حل لمشكل يتعلق بنزع ملكية الأراضي بمنطقة تلارواق.

وأكد الموفد بأن القاضي واجه المعتقل المذكور كذلك بمجموعة من الشعارات التي رددها، مشيرا إلى أن ''لخشم''، قال إنه لم يقصد الإساءة إلى الوطن بهذه الشعارات.