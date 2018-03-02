عاجل وبالصور..هذا ما وقع أمام ولاية أمن مدينة فاس بعد الاعتداء على رجال شرطة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، نظموا قبل قليل من يومه الجمعة، أمام ولاية أمن مدينة فاس، وقفة تضامنية مع عناصر الشرطة اللذان تعرضا أمس الخميس لاعتداء خطير على يد 10

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، نظموا قبل قليل من يومه الجمعة، أمام ولاية أمن مدينة فاس، وقفة تضامنية مع عناصر الشرطة اللذان تعرضا أمس الخميس لاعتداء خطير على يد 10 أشخاص بحي جنان الورد.

وأوضح المصدر ذاته بأن المشاركين في هذه الوقفة، رفعوا مجموعة من الشعارات التي استنكروا من خلالها تعريض رجال شرطة للاعتداء خلال القيام بواجبهم، وطالبوا بمحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي.

وأكد ذات المصدر أن هذه الجمعيات، قدمت إلى الوالي عبد الإله السعيد باقة ورد، وذلك تعبيرا منهم عن تضامنهم الكلي مع رجال الأمن بالعاصمة العلمية.