 عاجل وبالصور..هذا ما وقع أمام ولاية أمن مدينة فاس بعد الاعتداء على رجال شرطة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وتوقعات خايبة بزاف.. حصيلة المغاربة الذين يعانون من اضطرابات نفسية وضحايا العنف مرشحة للارتفاع هذه السنة | مجتمع

صادم وتوقعات خايبة بزاف.. حصيلة المغاربة الذين يعانون من اضطرابات نفسية وضحايا العنف مرشحة

أحلام تسخر من كاظم الساهر بعد خطوبته بالفتاة التونسيه و هذا ما قالته عن خاتم الخطوبة!!‎ | بووز

أحلام تسخر من كاظم الساهر بعد خطوبته بالفتاة التونسيه و هذا ما قالته عن خاتم الخطوبة!!‎

منتجو الحشيش المغاربة يطورون أنواعا جديدة أكثر مردودية وهذه هي التفاصيل | مجتمع

منتجو الحشيش المغاربة يطورون أنواعا جديدة أكثر مردودية وهذه هي التفاصيل

مؤلم..مصرع أربعة أشخاص وإصابة 43 آخرين في حوادث مرورية نتيجة الأمطار الغزيرة | دولي

مؤلم..مصرع أربعة أشخاص وإصابة 43 آخرين في حوادث مرورية نتيجة الأمطار الغزيرة

مثير.. 218 شبكة متورطة في تهريب البشر والأمم المتحدة تكشف حقيقة الباطرونا ماما والعمو | دولي

مثير.. 218 شبكة متورطة في تهريب البشر والأمم المتحدة تكشف حقيقة الباطرونا ''ماما'' و''العمو''

تقرير صادم ..شوفو شحال من مغربي مصاب بالإكتئاب | مجتمع

تقرير صادم ..شوفو شحال من مغربي مصاب بالإكتئاب

يا ربي السلامة..ميني تسونامي يتسب في انهيار مقهى بشاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء+صور | مجتمع

يا ربي السلامة..''ميني تسونامي'' يتسب في انهيار مقهى بشاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء+صور

تقرير بي ان سبورت عن خطف اتحاد طنجة المتصدر تعادلا ثمينا من الرجاء الوصيف | بووز

تقرير بي ان سبورت عن خطف اتحاد طنجة المتصدر تعادلا ثمينا من الرجاء الوصيف

بالفيديو.. شوفو رد فعل المذيعة‎ بعد تحدث الدولي المغربي وليد أزارو باللهجة المغربية | بووز

بالفيديو.. شوفو رد فعل المذيعة‎ بعد تحدث الدولي المغربي وليد أزارو باللهجة المغربية

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

عاجل وبالصور..هذا ما وقع أمام ولاية أمن مدينة فاس بعد الاعتداء على رجال شرطة

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 18:32 عاجل وبالصور..هذا ما وقع أمام ولاية أمن مدينة فاس بعد الاعتداء على رجال شرطة | مجتمع
عاجل وبالصور..هذا ما وقع أمام ولاية أمن مدينة فاس بعد الاعتداء على رجال شرطة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، نظموا قبل قليل من يومه الجمعة، أمام ولاية أمن مدينة فاس، وقفة تضامنية مع عناصر الشرطة اللذان تعرضا أمس الخميس لاعتداء خطير على يد 10

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، نظموا قبل قليل من يومه الجمعة، أمام ولاية أمن مدينة فاس، وقفة تضامنية مع عناصر الشرطة اللذان تعرضا أمس الخميس لاعتداء خطير على يد 10 أشخاص بحي جنان الورد.

وأوضح المصدر ذاته بأن المشاركين في هذه الوقفة، رفعوا مجموعة من الشعارات التي استنكروا من خلالها تعريض رجال شرطة للاعتداء خلال القيام بواجبهم، وطالبوا بمحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي.

وأكد ذات المصدر أن هذه الجمعيات، قدمت إلى الوالي عبد الإله السعيد باقة ورد، وذلك تعبيرا منهم عن تضامنهم الكلي مع رجال الأمن بالعاصمة العلمية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي جمعيات الصور حي جنان الورد الوقفة جمعيات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم وتوقعات خايبة بزاف.. حصيلة المغاربة الذين يعانون من اضطرابات نفسية وضحايا العنف مرشحة للارتفاع هذه السنة | مجتمع

صادم وتوقعات خايبة بزاف.. حصيلة المغاربة الذين يعانون من اضطرابات نفسية وضحايا العنف مرشحة للارتفاع هذه السنة

منتجو الحشيش المغاربة يطورون أنواعا جديدة أكثر مردودية وهذه هي التفاصيل | مجتمع

منتجو الحشيش المغاربة يطورون أنواعا جديدة أكثر مردودية وهذه هي التفاصيل

تقرير صادم ..شوفو شحال من مغربي مصاب بالإكتئاب | مجتمع

تقرير صادم ..شوفو شحال من مغربي مصاب بالإكتئاب

يا ربي السلامة..ميني تسونامي يتسب في انهيار مقهى بشاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء+صور | مجتمع

يا ربي السلامة..''ميني تسونامي'' يتسب في انهيار مقهى بشاطئ سيدي رحال ضواحي البيضاء+صور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أسلحة روسية تستنفر أمن الرباط | شوف الصحافة
منذ 48 دقيقة

أسلحة روسية تستنفر أمن الرباط

هذا ما قاله مابيدي عن تعادل الرجاء و اتحاد طنجة | خارج البلاطو

هذا ما قاله مابيدي عن تعادل الرجاء و اتحاد طنجة

أول تصريح لبلمعلم بعد عودته للرجاء..الرياضي خاصو ديما يكون جامع حوايجو | خارج البلاطو

أول تصريح لبلمعلم بعد عودته للرجاء..الرياضي خاصو ديما يكون جامع حوايجو

رحال مكاوي يشرف على افتتاح الملتقى الأول لرواد العمل التطوعي بالفقيه بنصالح/ خدمات اجتماعية/تقوية الحس التضامني عند الشباب/ وأنشطة أخرى | خارج البلاطو

رحال مكاوي يشرف على افتتاح الملتقى الأول لرواد العمل التطوعي بالفقيه بنصالح/ خدمات اجتماعية/تقوية الحس التضامني عند الشباب/ وأنشطة أخرى

﻿

آخر المستجدات

صادم وتوقعات خايبة بزاف.. حصيلة المغاربة الذين يعانون من اضطرابات نفسية وضحايا العنف مرشحة للارتفاع هذه السنة | مجتمع
منذ 38 دقيقة

صادم وتوقعات خايبة بزاف.. حصيلة المغاربة الذين يعانون من اضطرابات نفسية وضحايا العنف مرشحة

أحلام تسخر من كاظم الساهر بعد خطوبته بالفتاة التونسيه و هذا ما قالته عن خاتم الخطوبة!!‎ | بووز

أحلام تسخر من كاظم الساهر بعد خطوبته بالفتاة التونسيه و هذا ما قالته عن خاتم الخطوبة!!‎

منتجو الحشيش المغاربة يطورون أنواعا جديدة أكثر مردودية وهذه هي التفاصيل | مجتمع

منتجو الحشيش المغاربة يطورون أنواعا جديدة أكثر مردودية وهذه هي التفاصيل

مؤلم..مصرع أربعة أشخاص وإصابة 43 آخرين في حوادث مرورية نتيجة الأمطار الغزيرة | دولي

مؤلم..مصرع أربعة أشخاص وإصابة 43 آخرين في حوادث مرورية نتيجة الأمطار الغزيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.