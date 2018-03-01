عاجل..هذا ما تقرر في حق ممتهنات دعارة كانوا مخبين شخص قتل شاب في كازا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، قضت يومه الجمعة، بالسجن النافذ لمدن شهرين لكل واحدة في حق ثلاث ممتهنات للدعارة، تمت متباعتهن بتهم الفساد وحيازة المخدرات

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، قضت يومه الجمعة، بالسجن النافذ لمدن شهرين لكل واحدة في حق ثلاث ممتهنات للدعارة، تمت متباعتهن بتهم الفساد وحيازة المخدرات والتستر على مجرم ارتكب جريمة قتل بالدارالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل شاب بحي سيدي معروف والتي تمكنت المصالح الأمنية من فك لغزها بإيقاف شخصين تورطا في ارتكابها، من بينهما المتورط الرئيسي الذي تم ضبطه بمنزل بالرحمة رفقة ثلاث فتيات.

وأوضح ذات المصدر بأن المتورطين الرئيسين في هذه الجريمة من المنتظر أن تنطلق جلسات محاكمتهما خلال الأيام القليلة المقبلة.