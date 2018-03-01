نجم ريال مدريد مهدد بالسجن لخمس سنوات ﻿

أضحى نجم ريال مدريد الإسباني الكرواتي لوكا مودريتش مهددا بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات بعد اتهامه في قضية شهادة زور أمام المحكمة.

''شوف سبور ''

أضحى نجم ريال مدريد الإسباني الكرواتي لوكا مودريتش مهددا بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات بعد اتهامه في قضية شهادة زور أمام المحكمة.

وأكد البيان الرسمي الذي نشره مكتب النيابة العامة في كرواتيا، أن نجم فريق ريال مدريد قد قام بتغيير شهادته في قضية تخص رئيس نادي دينامو زغرب السابق.

و كان مودريتش قد أدلى بشهادته في قضايا فساد واختلاس أموال وتهرب من الضرائب تخص رئيس نادي دينامو زغرب السابق زدرافكو ماميك وعائلته شهر يونيو 2017. لكن في العام الذي سبق شهادته بالمحكمة مودريتش كان قد أدلى بنفس الشهادة في محكمة أخرى مرتبطة بنفس القضية، لكن بتفاصيل مختلفة تماما مما أثار الشبهات حول نجم وسط النادي الملكي.

ويذكر أن القانون الكرواتي يعاقب شاهد الزور بالحبس لفترة تتراوح بين ستة أشهر وخمسة أعوام في حالة إدانته رسميا من قبل المحكمة.