رونار ينادي على لاعبين من الدوري الهولندي لمواجهة أوزبكستان وصربيا ﻿

قام مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، بالمناداة على نجمي فريق أوتريخت الهولندي ياسين أيوب وزكرياء لبيض، للمشاركة في المباراتين الوديتين ضد كل من أوزبكستان وصربيا وذلك استعدادا لكاس العالم بروسيا

''شوف سبور''

قام مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، بالمناداة على نجمي فريق أوتريخت الهولندي ياسين أيوب وزكرياء لبيض، للمشاركة في المباراتين الوديتين ضد كل من أوزبكستان وصربيا وذلك استعدادا لكاس العالم بروسيا 2018 .

وكشف الموقع الرسمي للفريق الهولندي صباح اليوم الجمعة أن اللاعبين توصلوا بدعوة رسمية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للمشاركة في المباراتين أمام كل من صربيا يوم الجمعة 23 مارس في الملعب الاولمبي في تورينو، ايطاليا، و أوزبكستان يوم الثلاثاء 27 مارس في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.