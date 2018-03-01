عاجل..انطلاق جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه بالاستماع للمعتقل المتورط في منع صعود طائرة وزير الداخلية بالحسيمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بأن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة، وكانت بالبداية بالاستماع إلى المعتقل ''صلاح لخشم'' المتورط في منع

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بأن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة، وكانت بالبداية بالاستماع إلى المعتقل ''صلاح لخشم'' المتورط في منع صعود طائرة وزير الداخلية بمنطقة تلارواق التابعة لإقليم الحسيمة.

وأوضح الموفد بأن ''صلاح لخشم''، أكد للقاضي علي الطرشي بأن لا علاقة له ببعض الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، وببعض الشعارات التي تم رفعها خلال الاحتجاجات، نافيا حضوره لأحداث يوم الجمعة والتي وقعت بعد احتجاج الزفزافي وسط مسجد محمد الخامس.

وأشار الموفد إلى أن ''لخشم''، كشف أنه كان في طريقه إلى المحافظة بمدينة الحسيمة لجمع بعض الوثائق للإدلاء بها خلال اجتماع سيجمعه بالبرلماني محمد الأعرج الذي يشغل حاليا منصب وزير الثقافة والاتصال، ليتم اعتقاله.

وأكد الموفد أن ''لخشم''، كشف خروجه في مسيرات قبل انطلاق حراك الريف، بسبب مشكل نزع الملكية بمنطقة تلارواق بكتامة، رفعوا خلالها شعارات ملكية، قائلا:'' نحن ملكيون''.