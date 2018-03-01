خطير..طوموبيل دخلات فقهوة قبل صلاة الجمعة وها أشنو وقع ﻿

خلفت حادثة سير خطيرة وقعت قبل صلاة الجمعة بقليل بشارع ابن خلدون ببني ملال، هلعا واسعا وسط المواطنين، بعدما شاهدوا سيارة تصعد فوق الرصيف ولم تتوقف إلا بعد أن اقتحمت مقهى شعبي.

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خلفت حادثة سير خطيرة وقعت قبل صلاة الجمعة بقليل بشارع ابن خلدون ببني ملال، هلعا واسعا وسط المواطنين، بعدما شاهدوا سيارة تصعد فوق الرصيف ولم تتوقف إلا بعد أن اقتحمت مقهى شعبي.

مصادر محلية أفادت أن السيارة من نوع ''أودي'' قادمة من الاتجاه المعاكس حاولت تفادي بعض الأشخاص، إلا أن السائق لم يتمكن من التحكم بالمقود، ما جعله يصطدم بالمقهى التي كانت تجاور محل جزارة.

ولم يخلف الحادث ضحايا، حيث تزامنت الحادثة مع صلاة الجمعة، التي كانت سببا في عدم وجود أي شخص بالمكان، ولولا الألطاف الإلاهية لحدثت الكارثة.