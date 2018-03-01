رونار يوجه الدعوة إلى نجمي الرجاء للالتحاق بالمنتخب المغربي قبل المونديال ﻿

أكد مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن مدرب المنتخب المغربي الفرنسي هيرفي رونار، سيوجه الدعوة الى نجمي فريق الرجاء الرياضي، للمشاركة في المبارتين الوديتين أمام كل من أوزبكستان، وصربيا في الشهر

''شوف سبور''

أكد مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن مدرب المنتخب المغربي الفرنسي هيرفي رونار، سيوجه الدعوة الى نجمي فريق الرجاء الرياضي، للمشاركة في المبارتين الوديتين أمام كل من أوزبكستان، وصربيا في الشهر الجاري، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكشفت نفس المصادر، أن رونار سيوجه الدعوة الى كل بدر بانون عميد المنتخب المحلي، و زكرياء حدارف الذي تألق بشكل لافت خلال نهائيات كأس افريقيا للاعبين المحليين.

ويذكر أن المنتخب المغربي، سيواجه المنتخب الإيراني في أولى مبارياته في المونديال، على أن يواجه المنتخب البرتغالي في ثاني الجولات، ليختتم مباريات الدور الأول بمواجهة إسبانيا حاملة لقب نسخة 2010.