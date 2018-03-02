هذه حقيقة الأثمنة الخاصة لحضور مؤتمر ''محمد رسول الله'' الذي يشارك فيه عمر عبد الكافي بالدارالبيضاء ﻿

تناقل العديد من رواد الموقع الاجتماعي الفايسبوك إعلانا لجمعية مغرب المبادرات عن استضافتها مؤتمر محمد رسول الله، ويستضيف الداعية عمر عبد الكافي كما هو موضوع في ''الآفيش'' الخاص بالدعاية،

شوف تيفي:

تناقل العديد من رواد الموقع الاجتماعي الفايسبوك إعلانا لجمعية مغرب المبادرات عن استضافتها مؤتمر محمد رسول الله، ويستضيف الداعية عمر عبد الكافي كما هو موضوع في ''الآفيش'' الخاص بالدعاية، وذلك في مطلع أبريل القادم، لكن بعض المعلقين في الفضاء الأزرق سخروا من أثمنة التذاكر التي تتراوح بين 300 درهم للفرد والمائدة بـ 3600 درهم، وذلك مقابل محاضرة دينية تحت عنوان ''فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيت'' من المفروض حسب بعض التعليقات أن تكون لوجه الله مادامت الغاية هي نشر الموعظة الدينية.

وفي اتصال أجرته ''شوف تيفي'' مع أحد المشرفين على تنظيم هذا المؤتمر والذي سينعقد في فضاء الاستقبال التابع لمكتب الصرف في الدار البيضاء، قال إن النشاط سيكون طيلة اليوم ولن يحضر فقط عمر عبد الكافي بل محمد زيد الخير ، محمد السيد، الدكتورة ريحان وغيرهم من المحاضرين، مع وجبة الغذاء و''بوز كافي'' في المساء، أي أن المشاركين سيقضون يوما كاملا في هذا الفضاء.

وتظل هذه المبادرة حسب بعض المعلقين مقبولة لأنها مبادرة خاصة وتقرب بعض أشهر المحاضرين من الجمهور المغربي المهتم.