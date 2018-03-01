وفد مغربي يتوجه إلى لشبونة لإجراء مناقشات ثنائية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ﻿

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن وفدا مغربيا سيتوجه، يوم الثلاثاء المقبل، إلى لشبونة لإجراء مناقشات ثنائية مع هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء

''شوف تيفي''+''و م ع''

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن وفدا مغربيا سيتوجه، يوم الثلاثاء المقبل، إلى لشبونة لإجراء مناقشات ثنائية مع هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الوفد المغربي، الذي سيقوده ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يضم عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء ، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب.

وأضافت أن مشاركة الوفد المغربي في هذا اللقاء الثنائي، الذي تأتي بدعوة من المبعوث الشخصي، تندرج في إطار التعاون الدائم للمغرب مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشار البلاغ إلى أن الوفد المغربي ستوجهه خلال هذا اللقاء الثنائي أسس الموقف الوطني كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، للأمة بمناسبة الذكرى ال 42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017.



