 توقيف أربعة أشخاص بالداخلة يشتبه تورطهم في تهريب كمية كبيرة من السجائر انطلاقا من السواحل الموريتانية ﻿
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توقيف أربعة أشخاص بالداخلة يشتبه تورطهم في تهريب كمية كبيرة من السجائر انطلاقا من السواحل الموريتانية

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 16:32 توقيف أربعة أشخاص بالداخلة يشتبه تورطهم في تهريب كمية كبيرة من السجائر انطلاقا من السواحل الموريتانية | حوادث و حقوق
توقيف أربعة أشخاص بالداخلة يشتبه تورطهم في تهريب كمية كبيرة من السجائر انطلاقا من السواحل الموريتانية
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، في حدود الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه تورطهم في محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر المهربة انطلاقا من السواحل

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، في حدود الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه تورطهم في محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر المهربة انطلاقا من السواحل الموريتانية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على متن قارب تقليدي بشاطئ ''لاساركا'' على بعد ثمانية كلمترات من الجنوب الغربي لمدينة الداخلة، وذلك بمجرد وصولهم الى الساحل، حيث تم العثور بحوزتهم على 111 ألف علبة سجائر مهربة من مختلف الأنواع، كانت ملفوفة ضمن 222 كيسا من الحجم الكبير.

وأضاف أن إجراءات التفتيش المنجزة على متن القارب المحجوز مكنت من ضبط محركين وخمس حاويات كبيرة من البنزين، سعة كل واحد منها 60 لترا.

وأوضح أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن جميع المتورطين والمشاركين في هذه القضية التي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في السجائر المهربة.

 

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