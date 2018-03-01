 عاجل وجد مؤلم..ها شنو وقع لتلميذ سيدي سليمان المجتهد اللي جاب 17.87 وتْسطــا ﻿
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عاجل وجد مؤلم..ها شنو وقع لتلميذ سيدي سليمان المجتهد اللي جاب 17.87 وتْسطــا

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 15:49 عاجل وجد مؤلم..ها شنو وقع لتلميذ سيدي سليمان المجتهد اللي جاب 17.87 وتْسطــا | مجتمع
عاجل وجد مؤلم..ها شنو وقع لتلميذ سيدي سليمان المجتهد اللي جاب 17.87 وتْسطــا
في جديد التلميذ ''فؤاد'' صاحب نقطة 17.87 والذي أصيب بالجنون، ووجهت والدته أصابع الاتهام لمدير داخلية الثانوية التأهيلية قاسم أمين، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيارة للإسعاف، نقلته قبل قليل من يومه

''شوف تيفي''

في جديد التلميذ ''فؤاد'' صاحب نقطة 17.87 والذي أصيب بالجنون، ووجهت والدته أصابع الاتهام لمدير داخلية الثانوية التأهيلية قاسم أمين، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيارة للإسعاف، نقلته قبل قليل من يومه الجمعة، من المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان إلى مصحة خاصة بسيدي قاسم، بعد أن أصيب بنوبة خلال وضع والدته لشكاية ضد المدير.

وأكد المصدر ذاته بأن والدة ''فؤاد''، وضعت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، أوضحت من خلال بأن ابنها أصبح ''أحمق''، وضاع مستقبله والسبب المدير الذي احتجزه لأكثر من الساعة وسبه ومارس عليه جميع أشكال الترهيب لأنه كشف للمفتش عن التجاوزات التي تعرفها داخلية المؤسسة.

ومن جهته، أوضح جلال كني مندوب جهة الرباط سلا القنيطرة للشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام في اتصال له مع ''شوف تيفي'' بأن تربويين دخلوا على خط قضية التلميذ ''فؤاد'' وأعلنوا وقوفهم إلى جانبه، مشيرا إلى أن المؤسسة التي يدرس بها ''فؤاد'' عرفت خلال الأونة الأخيرة، وقوع العديد من الأمور الخطيرة، من بينها وفاة تلميذ بسبب إصابته في حصة للرياضة، وطرد عاملات نظافة من العمل بدون سبب، بالإضافة إلى اعتداء حارس أمن خاص على تلميذ.

 

 

‫شوف تيفي

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