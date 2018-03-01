خطير وبالفيديو.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بتمارة بضرب أستاذة بعدما رفضات يتحرش جنسيا بتلميذة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن تلاميذ الثانوية التأهيلية الأندلس بتمارة، قاموا بالاحتجاج، بعد اتهامهم لمدير المؤسسة بالاعتداء على أستاذة، دخلت معه في نقاش حاد بسبب الاشتباه في تحرشه بتلميذة صباح يومه الجمعة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن تلاميذ الثانوية التأهيلية الأندلس بتمارة، قاموا بالاحتجاج، بعد اتهامهم لمدير المؤسسة بالاعتداء على أستاذة، دخلت معه في نقاش حاد بسبب الاشتباه في تحرشه بتلميذة صباح يومه الجمعة.

وأكد المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، نقلت الأستاذة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، مشيرا إلى أن الأطر التربوية داخل المؤسسة التعليمية، عبرت عن تضامنها الشديد مع الأستاذة.

وأشار ذات المصدر إلى أن السلطات المحلية، تتواجد في هذه اللحظات بالمؤسسة التعليمية مباشرة بعد توصلها بإخبارية في الموضوع.