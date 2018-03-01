مدافع الرجاء يغيب عن مباراة فريقه أمام اتحاد طنجة ﻿

أفادت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن عبد الجليل اجبيرة، مدافع الرجاء الرياضي سيغيب عن مباراة فريقه أمام اتحاد طنجة، برسم الدورة 19 من البطولة الاحترافية، التي ستجرى اليوم بمركب محمد الخامس على

شوف سبور"

أفادت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن عبد الجليل اجبيرة، مدافع الرجاء الرياضي سيغيب عن مباراة فريقه أمام اتحاد طنجة، برسم الدورة 19 من البطولة الاحترافية، التي ستجرى اليوم بمركب محمد الخامس على السابعة مساءا.

وأضافت نفس المصادر، أن اجبيرة سيغيب عن مباراة فريقه أمام اتحاد طنجة، بسبب الاصابة التي كان قد تعرض لها أمام أولمبيك خريبكة.

يذكر أن فريق الرجاء الرياضي كان قد تعرض للهزيمة أمام الجيش الملكي بهدفين لواحد، برسم الدورة 18 من البطولة الإحترافية، حيث الفريق الاخضر الرتبة الثانية برصيد 34 نقطة خلف اتحاد طنجة الذي يحتل الصدارة برصيد 36 نقطة