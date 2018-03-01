عاجل..بعد الترقية: هذا ما وقع للبوليسي اللي حيدو ليه عينيه بفاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطي الذي فقد عينه اليسري خلال تدخل أمني بفاس يوم أمس الخميس، خضع قبل قليل من يومه الجمعة، لعملية جراحية بمستشفى عمر الإدريسي.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطي الذي فقد عينه اليسري خلال تدخل أمني بفاس يوم أمس الخميس، خضع قبل قليل من يومه الجمعة، لعملية جراحية بمستشفى عمر الإدريسي.

وأوضح المصدر ذاته بأن الشرطي، خضع لعملية جراحية على مستوى العين المتضررة وأنفه، تحت إشراف أطباء مختصين في جراحة الأنف والعين.

وأكد ذات المصدر أن رؤساء مناطق أمنية وأمنيين بفاس، حلوا بالمستشفى المذكور من أجل الاطمئنان على حالة رجل الشرطة المصاب.

تجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف الحموشي، منح ترقية استثنائية لرجلي شرطة بمدينة فاس، أصيبا خلال تدخل أمني، أسفر عن توقيف 10 أشخاص.